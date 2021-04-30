35-летний экс-вратарь ЦСКА и "Енисея" Сергей Чепчугов вернулся в ряды красноярского клуба и начал тренироваться с его молодежной командой. Об этом сообщил гендиректор "Енисея" Алексей Ивахов.
- Чепчугов вернулся домой. В ближайшее время он будет тренироваться вместе с молодежной командой. Желание у него есть. Я знаю Сергея с юных лет, в прошлом он был отличный вратарь. Мы сейчас посмотрим, как он будет тренироваться. Если все будет хорошо, то мы предоставим ему возможность тренироваться вместе с первой командой, - передает слова Ивахова "Спорт-Экспресс"
В феврале 2018 года Чепчугов приостановил свою футбольную карьеру и расторг контракт с "Енисеем".
Чепчугов: в "Енисее" бывало такое, что я напивался и не приходил на тренировку
"Кто не кушал бычки, я вам завидую!" Очередное странное видео Чепчугова
Онопко - о Чепчугове: видел, что с ним происходит в социальных сетях. Это страшно
Экс-вратарь ЦСКА Чепчугов, знаменитый странными публикациями в инстаграме, тренируется с молодежкой "Енисея"
Бывший голкипер ЦСКА и "Енисея" Сергей Чепчугов возобновил тренировки с молодежной командой красноярского клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!