Экс-вратарь ЦСКА Чепчугов, знаменитый странными публикациями в инстаграме, тренируется с молодежкой "Енисея"

Бывший голкипер ЦСКА и "Енисея" Сергей Чепчугов возобновил тренировки с молодежной командой красноярского клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
35-летний экс-вратарь ЦСКА и "Енисея" Сергей Чепчугов вернулся в ряды красноярского клуба и начал тренироваться с его молодежной командой. Об этом сообщил гендиректор "Енисея" Алексей Ивахов.

- Чепчугов вернулся домой. В ближайшее время он будет тренироваться вместе с молодежной командой. Желание у него есть. Я знаю Сергея с юных лет, в прошлом он был отличный вратарь. Мы сейчас посмотрим, как он будет тренироваться. Если все будет хорошо, то мы предоставим ему возможность тренироваться вместе с первой командой, - передает слова Ивахова "Спорт-Экспресс"

В феврале 2018 года Чепчугов приостановил свою футбольную карьеру и расторг контракт с "Енисеем".

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Теги: ФНЛ Енисей ЦСКА Чепчугов
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