Фанаты "Спартака" и активные болельщики "Арсенала" оказались на соседних секторах. Фанаты противоборствующих команд начали вырывать кресла с трибун и бросаться ими.
Отметим, что сейчас в матче "Арсенал" - "Спартак" перерыв. Счет первого тайма - 1:1.
Перед встречей с "Арсеналом" "Спартак" имел в активе 50 очков и занимал третье место в турнирной таблице РПЛ. Если "красно-белые" обыграют "оружейников", они выйдут на второе место в таблице. Сейчас второе место занимает "Локомотив", набравший 52 очка.
"Арсенал" пребывает на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В запасе туляков 23 очка.
Источник: Телеграм-канал журналиста Максима Алланазарова
Фанаты "Арсенала" и "Спартака" устроили беспорядки на трибунах во время матча команд в РПЛ (видео)
В Туле во время матча "Арсенала" со "Спартаком", проходящего в рамках 28-го тура РПЛ, произошли беспорядки на трибунах.
Фото: "Чемпионат"
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