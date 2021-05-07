Широков: "Краснодару" нужно кровь из носу побеждать, не думая о том, с кем они играют

Бывший полузащитник "Краснодара" и ЦСКА Роман Широков поделился эмоциями от очного матча команд в 29-м туре РПЛ.
Фото: Sportbox
— "Краснодару" вообще по-барабану, против кого они играют, в каждом матче нужно выигрывать и показывать, что они вообще не просто так там сидят. На следующий год там может быть приличная пертурбация в составе, если некоторые будут думать, что без мотивации играют. Осталось два матча, нужно кровь из носу побеждать, не думая о том, с кем они играют, — цитирует Широкова Sport24.

39-летний Широков выступал за "Краснодар" с февраля по июль 2014, а также с января по июнь 2015 года, проведя за это время 21 матч, в которых забил семь голов и отдал семь голевых передач.

За ЦСКА Широков играл с февраля по июль 2016 года, забив гол и отдав голевую передачу в девяти матчах.

"Краснодар" тренирует бывший наставник "армейцев" Виктор Гончаренко. Вместе с белорусским специалистом команда на 10-й строчке турнирной таблицы с 38 очками в 28 турах.

ЦСКА с 47 очками идет на шестой строчке.

Матч ЦСКА — "Краснодар" состоится завтра, 8 мая. Начало: 19:30 мск.

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Теги: Краснодар ЦСКА Широков
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