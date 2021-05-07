"Тот момент, когда Чалов мог перейти в "Кристал Пэлас", был упущен. Очень жалко Фёдора, ведь там он бы попал в хорошие руки к моему другу Рою Ходжсону. Это великолепный тренер, с ним у Чалова карьера пошла бы на большой взлёт. Но Фёдору не нужно отчаиваться и всё бросать. Я Олега Лужного в 31 год устраивал в "Арсенал". Чалов ещё молодой, но да, очень обидно, что он не попал в "Кристал Пэлас". К тому же у ЦСКА сейчас не лучшие времена, как и у самого Чалова", - приводит слова Варги Metaratings.ru.
Напомним, что 23-летний нападающий является воспитанником армейского клуба. В нынешнем сезоне он принял участие в 34-х матчах во всех турнирах в составе ЦСКА, отличившись в них шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 11 млн евро.
ЦСКА по итогам 28-и туров чемпионата России занимает 6-е место, имея в своем активе 47 зачетных баллов.
Агент Варга: если бы Чалов перешел в "Кристал Пэлас", его карьера пошла бы на большой взлет
Известный футбольный агент Шандор Варга высказался о сорвавшемся переходе форварда ЦСКА Фёдора Чалова в английский "Кристал Пэлас".
Фото: ПФК ЦСКА
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