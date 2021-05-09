По данным источника, "Химки", за которые Мирзов выступает на правах аренды, хотят выкупить игрока. Вместе с тем в клубе не уверены, что смогут заплатить два миллиона евро за трансфер. Отмечается, что сам Мирзов готов продолжить карьеру в "Химках".
Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Спартак" намерен расстаться с Мирзовым и другим полузащитником клуба - Александром Ташаевым. Указывалось, что Мирзова, вероятно, продадут. С Ташаевым, возможно, будут вестись переговоры о расторжении контракта.
Отметим, что в текущем розыгрыше РПЛ Мирзов провел за "Химки" 16 матчей, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.
Источник: Чемпионат
Источник: "Спартак" планирует расстаться с Мирзовым и Ташаевым
Источник: "Спартак" хочет получить 2 млн евро за трансфер Мирзова
"Спартак" готов расстаться с полузащитником Резиуаном Мирзовым, клуб хочет получить за трансфер игрока два миллиона евро.
Фото: "Спартак"
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