Ранее судья допустил результативную ошибку в одном из матчей РПЛ. Васильев работал на матч 28-го тура РПЛ "Ротор" - "Ахмат". В концовке он не назначил пенальти в ворота хозяев.
В итоге "Ротор" одержал победу со счётом 1:0.
Позднее экспертно-судейский комитет РФС пришёл к выводу, что Васильев допустил ошибку. В отношении судьи проводится проверка.
Источник: "РБ Спорт"
Источник: арбитр Васильев может завершить карьеру
Известный арбитр Станислав Васильев может завершить карьеру.
Фото: ТАСС
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