Как сообщает источник, вероятно, Шкурин продолжит карьеру за границей. Его представители не рассматривают варианты продолжения карьеры в России. При этом ранее СМИ сообщали, что Шкуриным интересуется "Краснодар".
Отметим, что Шкурин выступает за ЦСКА с 2020 года. В текущем сезоне он провел за московскую команду 14 игр, в которых забил три гола. Контракт нападающего с "армейцами" рассчитан до лета 2024 года.
ЦСКА с 50 очками в активе занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: Sport24
Источник: "Ренн" начал переговоры с Вильеной
СМИ: Шкурин покинет ЦСКА по окончании сезона
Форвард ЦСКА Илья Шкурин покинет клуб по завершении нынешнего сезона.
Фото: "Матч ТВ"
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