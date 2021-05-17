Как сообщает источник, Луневым интересуется "Бешикташ". Этот клуб зимой уже пытался подписать вратаря, но тогда стамбульский клуб не устроила сумма, которую потребовал за игрока "Зенит".
Отмечается, что к Луневу также есть интерес в Италии. Так, в его услугах заинтересованы "Торино" и "Болонья". Кроме того, на голкипера "Зенита" претендует английский "Брайтон".
Напомним, что Лунев является игроком "Зенита" с 2017 года. Его контракт с клубом истекает предстоящим летом.
Источник: Sport24
СМИ: Луневым интересуются клубы из Италии, Англии и Турции
Вратарь "Зенита" Андрей Лунев может покинуть клуб ближайшим летом.
Фото: "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!