Ребров: на 9 мая Хинкель рассказал мне историю, от которой прямо мурашки побежали

Вратарь "Спартака" Артем Ребров рассказал о разговоре с помощником главного тренера "красно-белых" Андреасом Хинкелем про Вторую мировую войну.
Фото: "Спартак"
Ребров сообщил, что разговаривал с Хинкелем о Второй мировой войне 9 мая. Вратарь "Спартака" спросил тренера о том, как в Германии на уроках в школе рассказывали про войну. Хинкель в ответ рассказал историю, задевшую Реброва за живое.

"До сих пор в голове разговор, состоявшийся на 9 мая с Хинкелем. Я задал ему вопрос: "Андреас, а как вам в школе на уроках истории рассказывали про Вторую мировую?" Он ответил, что, конечно, объясняли, что фашизм – это ужасно, что это было страшное время. И рассказал историю, от которой у меня прямо мурашки побежали.

Когда Хинкель был в "Севилье", они приехали в Польшу играть. И у него сразу появились мысли – здесь Освенцим, все эти концлагеря, весь тот ужас, который творили фашисты. Говорит: "Представь, у меня ни отец, ни дед не воевали, однако когда приезжаю в такие места, чувствую стыд. Каждый раз, когда дело касается той войны, мне ужасно и стыдно", - рассказал Ребров.

Напомним, что в минувшем розыгрыше российской Премьер-Лиги "Спартак" занял второе место в турнирной таблице, набрав 57 очков. "Красно-белые" опередили "Локомотив" в борьбе за вторую строчку и выступят в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. "Локомотив" занял третье место, отстав от "Спартака" на одно очко.

Источник: Sports.ru

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Теги: Ребров Хинкель Спартак
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