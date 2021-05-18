Ребров сообщил, что разговаривал с Хинкелем о Второй мировой войне 9 мая. Вратарь "Спартака" спросил тренера о том, как в Германии на уроках в школе рассказывали про войну. Хинкель в ответ рассказал историю, задевшую Реброва за живое.
"До сих пор в голове разговор, состоявшийся на 9 мая с Хинкелем. Я задал ему вопрос: "Андреас, а как вам в школе на уроках истории рассказывали про Вторую мировую?" Он ответил, что, конечно, объясняли, что фашизм – это ужасно, что это было страшное время. И рассказал историю, от которой у меня прямо мурашки побежали.
Когда Хинкель был в "Севилье", они приехали в Польшу играть. И у него сразу появились мысли – здесь Освенцим, все эти концлагеря, весь тот ужас, который творили фашисты. Говорит: "Представь, у меня ни отец, ни дед не воевали, однако когда приезжаю в такие места, чувствую стыд. Каждый раз, когда дело касается той войны, мне ужасно и стыдно", - рассказал Ребров.
Напомним, что в минувшем розыгрыше российской Премьер-Лиги "Спартак" занял второе место в турнирной таблице, набрав 57 очков. "Красно-белые" опередили "Локомотив" в борьбе за вторую строчку и выступят в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. "Локомотив" занял третье место, отстав от "Спартака" на одно очко.
Источник: Sports.ru
Ребров: на 9 мая Хинкель рассказал мне историю, от которой прямо мурашки побежали
Вратарь "Спартака" Артем Ребров рассказал о разговоре с помощником главного тренера "красно-белых" Андреасом Хинкелем про Вторую мировую войну.
Фото: "Спартак"
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