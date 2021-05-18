Агент сообщил, что Норманн может остаться в "Ростове". Вместе с тем игрок рассмотрит вариант с уходом из клуба, если ему поступит хорошее предложение из Европы. Пока конкретных предложений не было, рассказал Уорд.
"Матиас может остаться в "Ростове", но если поступит хорошее предложение из Европы, то мы его обязательно рассмотрим. Пока конкретных предложений не поступало. Как со стороны европейских клубов, так и российских. Мы рассматриваем все варианты", - сказал агент.
Источник: Sport24
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Агент: Норманн может остаться в "Ростове", но мы готовы рассмотреть хорошее предложение из Европы
Агент Оливер Уорд, представляющий интересы хавбека "Ростова" Матиаса Норманна, высказался о будущем футболиста.
Фото: "Ростов"
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