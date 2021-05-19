Как сообщает источник, сербский специалист подпишет новый контракт на выходных. Срок соглашения будет трехлетним, до 2024 года. Зарплата Николича составит 1,8 млн евро в год.
"Локомотив" одержал минимальную победу над "Уралом" (1:0) в заключительном 30-м туре Российской Премьер-Лиги. Единственный мяч на счету Дмитрия Рыбчинского. "Локомотив", набрав 56 очков, занял 3-е место в РПЛ.
Николич тренирует "Локомотив" с лета прошлого года. В прошлом году клуб закончил чемпионат России на втором месте. В этом сезоне под руководством Николича "железнодорожники" выиграли Кубок России и в следующем сезоне сыграют в групповом этапе Лиги Европы.
Источник: Чемпионат
Плутник: "Локо" заинтересован в сохранении Николича на долгие годы
Источник: Николич до конца недели подпишет трехлетний контракт с "Локомотивом"
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич до конца недели подпишет новый контракт с клубом.
Фото: ФК "Локомотив"
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