Источник: ЦСКА предложил Дзагоеву новый контракт

Московский ЦСКА хочет сохранить в команде полузащитника Алана Дзагоева.
Фото: ПФК ЦСКА
Как сообщает источник, "армейцы" предложили Дзагоеву новый контракт, который будет рассчитан до конца следующего сезона. Текущее соглашение Алана с ЦСКА заканчивается в июне 2021 года.

Полузащитник Алан Дзагоев стал игроком ЦСКА в январе 2008 года. В сезоне 2020/2021 30-летний футболист провел за армейский клуб 21 матч во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 3 голевых передачи. Всего за ЦСКА Дзагоев сыграл в 375 матчах, на его счету 77 голов и 90 результативных передач.

За сборную России Алан Дзагоев провел 59 матчей и забил 9 мячей. Его дебют в составе национальной команды состоялся в октябре 2008 года. Портал Transfermarkt оценивает Дзагоева в 3,5 млн евро.

Источник: Sport24

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Теги: ЦСКА Дзагоев
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