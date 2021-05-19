"Мы пока приехали в отпуск, находимся в Бразилии, есть два клуба из Бразилии, которые сделали конкретные предложения, то есть они заинтересованы в подписании контракта. Также есть предложение из России, но оно пока не конкретное, то есть ещё не дошли до конкретных разговоров. Входит ли клуб в первую шестёрку чемпионата России? Не хочу говорить о деталях, пока нет ничего серьёзного", - приводит слова Ари ТАСС.
Напомним, что 35-летний нападающий, у которого есть бразильское и российское гражданство, покинул "Краснодар" после завершения нынешнего сезона по истечении срока действия контракта. Ари выступал за "быков" с 2013-го.
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги на счету форварда 9 матчей, в которых он отметился двумя забитыми мячами. Продолжительное время Ари восстанавливался от травмы.
Ари рассказал, что имеет предложения от клубов из России и Бразилии
Экс-форвард "Краснодара", "Локомотива" и "Спартака" Ари сообщил о вариантах продолжения карьеры.
Фото: ФК "Краснодар"
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