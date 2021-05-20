Капитан "Зенита" Ловрен не включил своего одноклубника Дзюбу в тройку лучших игроков РПЛ

Центральный защитник и капитан "Зенита" Деян Ловрен в опросе СМИ для определения лучшего игрока сезона в РПЛ не назвал в своей топ-тройке форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбу.
Фото: ФК "Зенит"
Капитан "Зенита" центральный защитник Деян Ловрен не стал включать своего одноклубника нападающего Артема Дзюбу в тройку лучших игроков сезона в ходе опроса, проводимого СМИ. На первое место Ловрен поставил своего соотечественника полузащитника Николу Влашича из ЦСКА, на второе форварда "Зенита" Сердара Азмуна, на третье - вингера "Рубина" Хвичу Кварацхелию.

Несмотря на это, Дзюба стал победителем как опроса среди капитанов команд РПЛ, так и общего голосования, в котором также приняли участие главные тренеры, болельщики и журналисты издания.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Зенит Ловрен Дзюба
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