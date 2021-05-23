"Насколько Черчесов доверяет мне, может сказать только он сам. То, что он говорит на немецком, облегчает нашу коммуникацию. Станислав, как мне кажется, уважает мое мнение, с ним легко общаться, можно и пошутить. Но мы с Черчесовым обмениваемся только конструктивной информацией — например, на каком этапе развития находятся отдельные футболисты.
Он был в Турции на наших сборах, наблюдал за работой команды вживую. При этом, разумеется, главный тренер сборной самостоятельно принимает решение, кого вызывать, кого нет. Он собирает пазл и отвечает за результат", - приводит слова немецкого специалиста Sport24.
Напомним, что после прихода Шварца на пост главного тренера "Динамо" в сборную России вызывались молодые футболисты бело-голубых - защитник Роман Евгеньев, хавбек Арсен Захарян и полузащитник Даниил Фомин.
Под руководством немецкого тренера "Динамо" в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги финишировало на 7-й строчке турнирной таблицы, набрав за 30 туров 50 очков.
Этим летом сборная России выступит на перенесенном из-за пандемии коронавируса чемпионате Европы-2020. Соперниками национальной команды на групповой стадии будут Бельгия, Дания и Финляндия.
Шварц: с Черчесовым легко общаться, можно и пошутить
Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц рассказал о своем общении с наставником национальной команды России Станиславом Черчесовым.
Фото: "Матч ТВ"
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