Ионова попросили дать комментарий по работе с Гончаренко. Футболист заявил, что пока об этом сложно говорить развернуто, поскольку у тренера, пришедшего в "Краснодар" по ходу сезона, было мало времени, чтобы реализовать всё задуманное. При этом Ионов отметил, что ему нравятся идеи Гончаренко.
"Пока сложно оценить, времени у него было мало, вся работа на сборах. Я рад, что он пришел, мне нравятся его идеи", - сказал Ионов.
Напомним, что Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА по ходу сезона-2020/21. Впоследствии он сменил Мурада Мусаева в должности наставника "Краснодара".
Под руководством Гончаренко "Краснодар" финишировал на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ (41 очко).
Источник: Спорт-Экспресс
Ионов: рад, что Гончаренко пришел в "Краснодар". Мне нравятся его идеи
Полузащитник "Краснодара" Алексей Ионов высказался о работе под руководством главного тренера "быков" Виктора Гончаренко.
Фото: ЦСКА
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