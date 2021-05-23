Лунев назвал лучших вратарей и полевых игроков сезона в РПЛ

Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев назвал лучших, по его мнению, голкиперов и полевых игроков минувшего розыгрыша РПЛ.
Фото: "Зенит"
Лунев затруднился назвать лучшего вратаря чемпионата России. Вместо этого он привел имена сразу нескольких голкиперов, проведших, по его мнению, успешный сезон. Также Лунев назвал троих лучших полевых игроков прошедшего розыгрыша российской Премьер-Лиги.

"Лучший вратарь сезона в РПЛ? Выделю тройку: Дюпин, Песьяков, Беленов. Еще мне понравился Чондрич. Трое лучших полевых игроков? Ракицкий, Дзюба, Азмун - трехкратные чемпионы, лучший бомбардир. Все логично", - сказал Лунев.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Лунев Зенит
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