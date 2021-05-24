Азмун опередил в голосовании своего партнера по команде - форварда Артема Дзюбу, занявшего второе место. В топ-3 также вошел полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
Напомним, что Азмун забил 19 голов в 24 матчах по итогам минувшего розыгрыша РПЛ. Лучшим бомбардиром чемпионата России стал Дзюба - он опередил Азмуна на один гол, проведя 27 матчей.
"Зенит" стал чемпионом России в сезоне-2020/21. Петербуржцы набрали 65 очков, от занявшего второе место "Спартака" их отделило восемь баллов. Это чемпионство стало третьим кряду для "Зенита".
Источник: Спорт-Экспресс
Дзюба включил в тройку лучших футболистов РПЛ только игроков "Зенита". Азмун - на втором месте
Азмун стал лучшим футболистом сезона-2020/21 в РПЛ по версии игроков
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун признан лучшим игроком чемпионата России в сезоне-2020/21 по итогам опроса футболистов команд РПЛ.
Фото: "Зенит"
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