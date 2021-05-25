Терюшков заявил, что Мирзов и Глушенков, выступавшие за "Химки" на правах аренды, вернутся в "Спартак". Новый наставник "красно-белых" Руй Витория посмотрит на этих игроков и решит, нужны ли они ему в команде. Пока "Химки" не вели переговоры со "Спартаком" по продлению аренды футболистов, сообщил Терюшков.
"Уже много раз говорил, что хотим сохранить в команде Мирзова и Глушенкова. Но пока они в любом случае вернутся в "Спартак", на них посмотрит новый тренер. Переговоров пока поэтому не вели. Если и будем вести переговоры, то только об аренде", - заявил Терюшков.
Источник: Sport24
Терюшков: если "Химки" и будут вести переговоры по Мирзову и Глушенкову, то только об аренде
Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что "Химки" хотят продлить аренду игроков "Спартака" Резиуана Мирзова и Максима Глушенкова.
Фото: "Спартак"
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