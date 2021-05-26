"Зенит" подписал контракт с лучшим бомбардиром ЮФЛ-2

Нападающий Аким Белохонов подписал профессиональный контракт с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
В прошлом сезоне Белохонов забил 30 голов и помог питерцам стать первым чемпионом в истории ЮФЛ-2. Он стал лучшим бомбардиром сезона.

Напомним, основная команда "Зенита" выиграла Премьер-лигу.

Детали первого профессионального контракта 17-летнего футболиста не сообщаются.

Источник: пресс-служба клуба.

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Теги: Зенит
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