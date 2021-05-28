"Мы рассматривали достаточно много специалистов, но остановили выбор на Хохлове. Дмитрий Валерьевич - амбициозный тренер под задачи. Будем решать их вместе", - заявил Рекечинский.
Новым главным тренером "Ротора" стал Дмитрий Хохлов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе волгоградцев. Деталей соглашения с 45-летним специалистом "Ротор" не предоставил.
Напомним, по итогам прошедшего сезона Российской Премьер-лиги "Ротор" вылетел в ФНЛ, заняв 15-е место (22 очка). В последнем туре РПЛ волгоградский клуб сыграл в гостях с "Рубином" (1:1).
Последним местом работы Дмитрия Хохлова было московское "Динамо". "Бело-голубых" он возглавлял с 2017 по 2019 год. В 2015 году Хохлов работал на посту главного тренера краснодарской "Кубани".
Источник: Чемпионат
Гендиректор "Ротора": Хохлов - амбициозный тренер под задачи. Будем решать их вместе
Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский объяснил, почему в клубе выбрали Дмитрия Хохлова в качестве главного тренера.
Фото: ФК "Ротор"
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