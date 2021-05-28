Гендиректор "Ротора": Хохлов - амбициозный тренер под задачи. Будем решать их вместе

Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский объяснил, почему в клубе выбрали Дмитрия Хохлова в качестве главного тренера.

Фото: ФК "Ротор"