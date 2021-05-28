"Я слышал, да, но это не в моих интересах. Я тренируюсь, играю, а остальное - решают клубы, агент", - заявил Самошников.
23-летний Самошников выступает за казанскую команду с января 2020 года, перейдя из "Торпедо" за 50 тысяч евро. За это время защитник дорос до игрока основного состава команды и получил вызов в сборную России. Всего за "Рубин" Самошников отыграл 32 матча, в которых забил два гола и отдал голевую передачу.
В прошлом сезоне "Рубин" финишировал на четвертой строчке турнирной таблицы чемпионата России, что позволило команде попасть в Лигу конференций.
Источник: Матч ТВ
Самошников: интерес топ-5 клубов РПЛ? Я тренируюсь, играю, а остальное решают клубы и агент
Защитник "Рубина" Илья Самошников прокомментировал слова своего агента об интересе со стороны топ-клубов Российской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Рубин"
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