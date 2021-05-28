Самошников: интерес топ-5 клубов РПЛ? Я тренируюсь, играю, а остальное решают клубы и агент

Защитник "Рубина" Илья Самошников прокомментировал слова своего агента об интересе со стороны топ-клубов Российской Премьер-лиги.

Фото: ФК "Рубин"