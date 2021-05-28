Сообщается, что такое предложение сделал ему председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин, который встречался со Слуцким в конце мая. Однако Слуцкий ответил отказом.
50-летний Слуцкий тренировал ЦСКА с 2009 по 2016 год. За это время команда провела 302 матча, из которых выиграла 169, 59 раз "армейцы" играли вничью и 74 раза проиграли.
После ЦСКА Слуцкий тренировал английский "Халл", нидерландский "Витесс", а с декабря 2019 года приступил к работе в "Рубине". В минувшем сезоне казанцы заняли четвертое место в чемпионате России, попав в Лигу конференций.
Источник: Бизнес Online.
Источник: Слуцкий отказался от предложения Орешкина вернуться в ЦСКА
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий отказался возвращаться в ЦСКА.
Фото: ФК "Рубин"
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