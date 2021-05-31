Руководство "Сочи" выкупило трансфер 30-летнего левого защитника Сергея Терехова, который принадлежал "Оренбургу", сообщают СМИ. Прошедший сезон футболист провел за черноморский клуб на правах аренды. Детали контракта Терехова и "Сочи" не сообщаются.
В сезоне-2020/2021 Терехов провел за сочинский клуб 31 матч и записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 результативных передачи.
Источник: "РБ-Спорт"
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Источник: "Сочи" выкупил у "Оренбурга" трансфер Терехова
Защитник Сергей Терехов продолжит карьеру в "Сочи", за который провел сезон в аренде.
Фото: ФК "Краснодар"
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