СМИ: глава департамента судейства РФС Кашшаи покинет свой пост

Российский футбольный союз ищет замену главе департамента судейства организации Виктору Кашшаи.
По информации источника, в руководящем органе недовольны работой венгерского специалиста. Существует вероятность, что он покинет свой пост в ближайшее время.

Напомним, что Кашшаи сменил на посту главы департамента судейства РФС бывшего арбитра Александра Егорова.

Кашшаи завершил карьеру рефери в конце 2019-го. В 2011 году он был признан лучшим судьей в мире по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Кашшаи РФС
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