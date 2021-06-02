СМИ: глава департамента судейства РФС Кашшаи покинет свой пост

По информации источника, в руководящем органе недовольны работой венгерского специалиста. Существует вероятность, что он покинет свой пост в ближайшее время.
Напомним, что Кашшаи сменил на посту главы департамента судейства РФС бывшего арбитра Александра Егорова.
Кашшаи завершил карьеру рефери в конце 2019-го. В 2011 году он был признан лучшим судьей в мире по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.
Источник: "Чемпионат"
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