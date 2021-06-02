Напомним, что Российский футбольный союз начал внедрять VAR в Российскую Премьер-Лигу в 2019 году. Уже в сезоне-2020/2021 система работала на всех матчах чемпионата России. Ранее VAR применялся на Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018, проходившие в России.
Ранее также появилась информация, согласно которой РФС ищет замену Виктору Кашшаи, главе департамента судейства организации. Сообщалось, что в руководящем органе недовольны работой венгерского специалиста.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: глава департамента судейства РФС Кашшаи покинет свой пост
СМИ: руководитель проекта по внедрению VAR в России Калошин близок к отставке
Леонид Калошин, руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам, вероятно, покинет свой пост в ближайшее время.
Фото: РФС
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