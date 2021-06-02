Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Спартак" намерен подписать Мариу.
Агент футболиста заявил, что данная информация не соответствует действительности. По словам Пасторелло, "Спартак" не связывался с ним по вопросу трансфера игрока.
"Это неправда. Никто из "Спартака" не выходил со мной на связь", - сказал агент.
Напомним, что ранее Мариу выступал за московский "Локомотив" на правах аренды. Минувший сезон он провел в лиссабонском "Спортинге", за который также выступал как арендованный игрок.
Источник: РБ Спорт
Португальские СМИ: "Спартак" в числе претендентов на экс-игрока "Локомотива" Жоау Мариу
Агент Жоау Мариу: никто из "Спартака" не выходил со мной на связь
Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы полузащитника "Интера" Жоау Мариу, прокомментировал информацию об интересе "Спартака" к игроку.
Фото: РИА Новости
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