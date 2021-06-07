Напомним, ранее СМИ сообщили, что Маммана, вероятно, вскоре покинет "Зенит". Вместе с тем агент заявил, что эта информация не соответствует действительности.
"У Эмануэля есть контракт с "Зенитом", который действует еще год... У меня нет никакой информации о его уходе из клуба этим летом", - сказал агент.
Отметим, что Маммана провел минувший сезон в "Сочи" на правах аренды. В прошлом розыгрыше РПЛ 25-летний аргентинец поучаствовал в 18 матчах и сделал одну результативную передачу.
Источник: Спорт-Экспресс
Агент Мамманы опроверг информацию о предстоящем уходе игрока из "Зенита"
Агент Эрнан Регера, представляющий интересы защитника "Зенита" Эмануэля Мамманы, прокомментировал данные о возможном уходе игрока из клуба.
Фото: "Чемпионат"
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