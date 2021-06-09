- Отмечу, что Тил - парень с отличным характером, прилежно тренировался, но в матчах удача от него отворачивалась. Ему ведь тоже приходилось непросто. Говорил Леониду Федуну и Томасу Цорну, что мы должны запастись терпением в отношении Тила. Но когда появилась возможность отдать его в аренду во "Фрайбург", то это стало хорошим ходом для всех сторон. Гус сам хотел уйти, чтобы проводить больше времени на поле. Я поддержал это решение, - передает слова Тедеско "Спорт-Экспресс".
23-летний атакующий полузащитник Гус Тил в прошедшем сезоне провел за "Спартак" 3 матча в Российской премьер-лиге с общим игровым временем 12 минут, и в сентябре 2020 года был отдан в аренду в немецкий "Фрайбург". За вторую команду "Фрайбурга" в Региональной лиге нидерландский хавбек сыграл 4 матча и забил 4 гола, за главную команду принял участие в 7 матчах Бундеслиги и не отметился результативными действиями. В новом сезоне Тил отправится в новую аренду - в "Фейеноорд" из Роттердама.
Тедеско: Тил прилежно тренировался, но в матчах удача от него отворачивалась
Экс-главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о ситуации в красно-белом клубе с полузащитником Гусом Тилом.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!