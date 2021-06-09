- Правда ли, что Аяз резко ответил мне на собрании на сборе перед началом сезона-2020/21, и после этого его перевели в "Спартак-2"? Нет. Скажу так: я даю футболистам шансы проявить себя, всегда готов к разговору, есть много возможностей со мной объясниться. Но существуют также границы, которые не стоит переступать. Больше по этой теме ничего добавлять не хотелось бы. Думаю, все понятно, - цитирует Тедеско "Спорт-Экспресс".
24-летний полузащитник Аяз Гулиев свой последний матч за первую команду "Спартака" провел в ноябре 2019 года. В мае 2021 года пресс-служба красно-белых объявила о расторжении контракта с Гулиевым по согласию сторон. Ранее появлялась информация о конфликте между Гулиевым и представителями тренерского штаба команды.
"Спартак" подтвердил расторжение контракта с Гулиевым
"Существуют границы, которые не стоит переступать". Тедеско дал разъяснения по ситуации с Гулиевым
Экс-главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско пояснил ситуацию с переводом во вторую команду хавбека Аяза Гулиева.
Фото: ФК "Спартак"
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