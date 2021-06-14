Сообщается, что молодой игрок пройдет сборы с самарской командой.
21-летний Липовой половину прошлого сезона провел на правах аренды за "Химки", где в 10 матчах не смог отличиться результативными действиями.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро. Его контракт истекает летом 2022 года.
Источник: Матч ТВ.
Источник: полузащитник "Динамо" Липовой проведет сборы с "Крыльями Советов"
Полузащитник "Динамо" Даниил Липовой близок к трансферу в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Химки"
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