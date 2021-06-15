Отметим, ранее СМИ сообщили, что "Ренн" интересуется Жиго и может попытаться подписать игрока.
Как заявил Антон Фетисов, возглавляющий департамент по связям с общественностью "Спартака", в клуб не поступали предложения по трансферу Жиго. По словам Фетисова, "красно-белые" не собираются продавать этого футболиста.
"Предложений не поступало. Жиго ключевой игрок, которого клуб намерен сохранить в своем составе", - сказал Фетисов.
Источник: Спорт-Экспресс
Источник: "Ренн" заинтересован в трансфере Жиго
В "Спартаке" отреагировали на информацию об интересе "Ренна" к Жиго
В "Спартаке" прокомментировали данные об интересе "Ренна" к защитнику "красно-белых" Самуэлю Жиго.
Фото: "Спартак"
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