"Я в полном шоке от решения руководства ЦСКА расстаться с Оличем. У меня на уме одни вопросы: почему, зачем?" - приводит слова Смородской Sport24.
Напомним, что о прекращении сотрудничества с хорватским специалистом армейский клуб объявил сегодня, 15 июня. Олич проработал главным тренером ЦСКА менее трех месяцев. Под его руководством красно-синие провели девять матчей, в четырех из которых одержали победу, столько же раз проиграли и единожды сыграли вничью. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги "армейцы" финишировали на шестой строчке турнирной таблицы и впервые за 20 лет не попали в еврокубки.
Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Алексей Березуцкий, который ранее выступал за красно-синих в качестве игрока.
Смородская: я в полном шоке от решения руководства ЦСКА расстаться с Оличем
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась об отставке Ивицы Олича с поста главного тренера ЦСКА.
Фото: "Спорт-экспресс"
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