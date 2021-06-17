Бабаев: решение ЦСКА расстаться с Оличем было болезненным

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал расставание клуба с Ивицей Оличем, возглавлявшим "армейцев" в прошлом сезоне.
Фото: РИА Новости
Напомним, в межсезонье ЦСКА решил расстаться с Оличем, занимавшим пост главного тренера команды. Ивица возглавил москвичей по ходу минувшего сезона, сменив в должности наставника коллектива Виктора Гончаренко. Вместо Олича тренировать ЦСКА будет Алексей Березуцкий. Он является исполняющим обязанности главного тренера команды.

Бабаев заявил, что решение расстаться с Оличем было болезненным для руководства ЦСКА.

"Мы профессионалы и остаемся ими даже в сложные моменты. Поддаться эмоциям и публично позволить себе какую-либо острую реакцию не свойственно ни нам, ни, надеюсь, Оличу. Хотя это решение, признаю, было болезненным. Тем не менее Ивица — часть армейской семьи и всегда в ней останется. Мы желаем ему удачи в будущей карьере", - отметил гендиректор ЦСКА.

Источник: Спорт-Экспресс

Гендиректор ЦСКА Бабаев заявил, что клуб не ищет главного тренера после назначения и.о. Алексея Березуцкого

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Теги: Бабаев Олич ЦСКА
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