Контракт 30-летнего игрока истекает через полгода. "Краснодар" рассматривает возможность покупки игрока.
Бакамбу выступает за "Бейцзин" с 2018 года, перейдя из "Вильярреала" за 40 млн евро. За это время игрок сыграл в 78 матчах, в которых забил 55 голов и отдал 21 голевую передачу.
Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро.
Источник: Sport24.
CМИ: "Краснодар" заинтересован в покупке Бакамбу из чемпионата Китая
Нападающий "Бэйцзин Гоань" Седрик Бакамбу может стать игроком "Краснодара".
Фото: Getty Images
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