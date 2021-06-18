Бабаев: ЦСКА не собирается сорить деньгами. У нас нет крупных спонсоров, закрывающих все вопросы

Бабаев отметил, что ситуация с финансами в ЦСКА за последнее время улучшилась. Вместе с тем клуб не собирается сорить деньгами, добавил менеджер.
"Ситуация действительно стала значительно лучше, но мы не намерены сорить деньгами. В отличие от ряда клубов, у нас нет крупных спонсоров, закрывающих все вопросы.
Залог успеха мы видим в развитии коммерческой привлекательности клуба и бренда. Конкурировать же надо не в объеме расходов, а на футбольном поле", - сказал Бабаев.
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: ЦСКА
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