Бабаев: ЦСКА не собирается сорить деньгами. У нас нет крупных спонсоров, закрывающих все вопросы

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев поделился информацией о финансовой ситуации в клубе.
Фото: ЦСКА
Бабаев отметил, что ситуация с финансами в ЦСКА за последнее время улучшилась. Вместе с тем клуб не собирается сорить деньгами, добавил менеджер.

"Ситуация действительно стала значительно лучше, но мы не намерены сорить деньгами. В отличие от ряда клубов, у нас нет крупных спонсоров, закрывающих все вопросы.

Залог успеха мы видим в развитии коммерческой привлекательности клуба и бренда. Конкурировать же надо не в объеме расходов, а на футбольном поле", - сказал Бабаев.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Бабаев ЦСКА
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