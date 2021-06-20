Лумб: на тренировках "Зенита" была война. Русские игроки не могли принять зарплаты Халка и Витселя

Напомним, что датчанин защищал цвета петербургского клуба с 2010 по 2012 год, когда команду возглавлял Лучано Спаллетти.
- Приход Халка и Витселя? Тогда была очень нервная атмосфера. Да, у Халка и Витселя были отличные зарплаты. И русские игроки — Денисов и некоторые другие — просто не могли это принять. Они даже не хотели играть с Халком на тренировках. Когда он принимал мяч, они подкатывались под него и валили на землю. Можно сказать, что на тренировках была война. Лично меня такие моменты, когда Халк принимает мяч, а его специально жестко встречают, откровенно напрягали, - приводит слова Лумба Sport24.
Халк перешел в "Зенит" из "Порту" в сентябре 2012 года. За его трансфер петербуржцы заплатили 40 млн евро. В составе сине-бело-голубых бразилец провел 148 матчей, в которых забил 76 мячей и отдал 60 результативных передач.
Также в сентябре 2012-го состав "Зенита" пополнил Витсель. Сделка с "Бенфикой" обошлась петербургскому клубу тоже в 40 млн евро. На счету бельгийца за "Зенит" 180 игр, 22 гола и 14 ассистов.
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Фото: ФК "Зенит"
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