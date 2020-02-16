- За последние лет десять ситуация с зарплатами сильно изменилась. Уровень игроков, которые к нам приезжают, уже не так высок, как это было раньше. Это связано с тем, что в первой пятёрке футбольных держав огромные телевизионные деньги, которые позволяют платить зарплаты в несколько раз выше, чем в России. Из-за этого сейчас уже трудно представить игроков уровня Халка или Витселя, которые бы в расцвете сил выбрали для продолжения карьеры Россию, - цитирует специалиста "Фонтанка".
Семак также отметил, что сейчас ни одна российская команда не потянет такие суммы. Он рассказал, что Витсель мог вернуться в "Зенит", но в дортмундской "Боруссии" ему предложили в два раза больше. Путь России, по мнению Семака, это приглашать игроков на вырост.
33-летний Халк и 31-летний Витцель выступали за "Зенит" с 2012 по 2016 год, выиграв чемпионат, кубок и суперкубок России.
Семак: игроки уровня Халка и Витселя навряд ли будут выбирать РПЛ для продолжения карьеры
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о том, что уровень игроков в чемпионате России за последнее время ухудшился.
Источник: ФК "Зенит"
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