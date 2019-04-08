Россия РПЛ 2018/19
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Владимир Быстров - о приходе Халка и Витселя в "Зенит": хотели выиграть Лигу чемпионов
Бывший полузащитник "Спартака" и "Зенита" Владимир Быстров рассказал, что перед покупкой Халка и Акселя Витселя перед сезоном-2012/2013 руководство клуба общалось с командой.
– С Халка и Витселя все началось, – сказал Быстров. - Хотя они квалифицированные футболисты. Плохо, что их история тоже ничему не научила. Ведь и дальше менеджеры пытались за счет дорогих приобретений добиться результата, но его не было. Уверен, тот костяк, который был в "Зените", справился бы не хуже.
– Ссылка Денисова в дубль в 2012 году из той же темы?
– Тогда весь "Зенит" держался на русских опытных ребятах. Понятно, что все хотели сделать только лучше, чтобы быть в топе. Руководство поставило задачу выиграть Лигу чемпионов, а для этого вроде бы не хватало только нашего костяка. Начались резкие перестановки.
Появились Халк и Витсель, с которых все началось. Не скажу, что у нас была ревность или зависть по отношению к ребятам. Но такая кардинальная смена курса в трансферной политике разрушила все. Развалился коллектив. Были ссоры у нас даже между собой на почве всех моментов. Если клуб поворачивается задницей к людям, которые бились за него и выходили на поле с температурой 38, то ты волей-неволей будешь недоволен. Мы всегда играли честно. Все говорили в лицо без закулисных интриг.
– Перед сезоном руководство общалось с командой?
– Было обсуждение. Нас предупредили, что клуб взял новый курс и хочет выиграть Лигу чемпионов. Понятно, что против таких целей никто выступать не будет. Не думайте, мы не навязывали свою точку зрения руководству. Что, мол, надо брать этих, а вот этих не надо. Менеджеры нас выслушали, сказали, что мы правы, что надо усиливаться, но не забывать о своих воспитанниках. Главное не навредить уже сложившемуся коллективу. С нами согласились, но в итоге сделали по-своему.
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– С Халка и Витселя все началось, – сказал Быстров. - Хотя они квалифицированные футболисты. Плохо, что их история тоже ничему не научила. Ведь и дальше менеджеры пытались за счет дорогих приобретений добиться результата, но его не было. Уверен, тот костяк, который был в "Зените", справился бы не хуже.
– Ссылка Денисова в дубль в 2012 году из той же темы?
– Тогда весь "Зенит" держался на русских опытных ребятах. Понятно, что все хотели сделать только лучше, чтобы быть в топе. Руководство поставило задачу выиграть Лигу чемпионов, а для этого вроде бы не хватало только нашего костяка. Начались резкие перестановки.
Появились Халк и Витсель, с которых все началось. Не скажу, что у нас была ревность или зависть по отношению к ребятам. Но такая кардинальная смена курса в трансферной политике разрушила все. Развалился коллектив. Были ссоры у нас даже между собой на почве всех моментов. Если клуб поворачивается задницей к людям, которые бились за него и выходили на поле с температурой 38, то ты волей-неволей будешь недоволен. Мы всегда играли честно. Все говорили в лицо без закулисных интриг.
– Перед сезоном руководство общалось с командой?
– Было обсуждение. Нас предупредили, что клуб взял новый курс и хочет выиграть Лигу чемпионов. Понятно, что против таких целей никто выступать не будет. Не думайте, мы не навязывали свою точку зрения руководству. Что, мол, надо брать этих, а вот этих не надо. Менеджеры нас выслушали, сказали, что мы правы, что надо усиливаться, но не забывать о своих воспитанниках. Главное не навредить уже сложившемуся коллективу. С нами согласились, но в итоге сделали по-своему.
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