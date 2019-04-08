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Рубин
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Оренбург
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Крылья Советов
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Владимир Быстров - о приходе Халка и Витселя в "Зенит": хотели выиграть Лигу чемпионов

Бывший полузащитник "Спартака" и "Зенита" Владимир Быстров рассказал, что перед покупкой Халка и Акселя Витселя перед сезоном-2012/2013 руководство клуба общалось с командой.

– С Халка и Витселя все началось, – сказал Быстров. - Хотя они квалифицированные футболисты. Плохо, что их история тоже ничему не научила. Ведь и дальше менеджеры пытались за счет дорогих приобретений добиться результата, но его не было. Уверен, тот костяк, который был в "Зените", справился бы не хуже.

– Ссылка Денисова в дубль в 2012 году из той же темы?

– Тогда весь "Зенит" держался на русских опытных ребятах. Понятно, что все хотели сделать только лучше, чтобы быть в топе. Руководство поставило задачу выиграть Лигу чемпионов, а для этого вроде бы не хватало только нашего костяка. Начались резкие перестановки.

Появились Халк и Витсель, с которых все началось. Не скажу, что у нас была ревность или зависть по отношению к ребятам. Но такая кардинальная смена курса в трансферной политике разрушила все. Развалился коллектив. Были ссоры у нас даже между собой на почве всех моментов. Если клуб поворачивается задницей к людям, которые бились за него и выходили на поле с температурой 38, то ты волей-неволей будешь недоволен. Мы всегда играли честно. Все говорили в лицо без закулисных интриг.

– Перед сезоном руководство общалось с командой?

– Было обсуждение. Нас предупредили, что клуб взял новый курс и хочет выиграть Лигу чемпионов. Понятно, что против таких целей никто выступать не будет. Не думайте, мы не навязывали свою точку зрения руководству. Что, мол, надо брать этих, а вот этих не надо. Менеджеры нас выслушали, сказали, что мы правы, что надо усиливаться, но не забывать о своих воспитанниках. Главное не навредить уже сложившемуся коллективу. С нами согласились, но в итоге сделали по-своему.

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Теги: Халк Витсель Зенит Быстров Спартак
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