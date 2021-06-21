Мостовой, в частности, отметил, что Зарема не разбирается в футболе.
"Какое право она имеет говорить про меня такие вещи? Она случаем не блондинка? Всегда завидуют людям, которые сделали хорошую карьеру.
Понятно, что она не разбирается в футболе. Мы видели много таких людей. Когда говоришь правду, это всем не нравится. Все произошло так, как я и говорил. Тедеско сейчас нет. Человек пришел из ниоткуда — заработал и поехал отдыхать в Германию. А кто он такой?" - сказал Мостовой.
Напомним, ранее Салихова раскритиковала Мостового за его высказывания о бывшем наставнике "Спартака" Доменико Тедеско.
Источник: Спорт-Экспресс
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Мостовой: Зарема случаем не блондинка? Понятно, что она не разбирается в футболе
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на критику со стороны спутницы владельца "Спартака" Леонида Федуна Заремы Салиховой.
Фото: РИА Новости
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