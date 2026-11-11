Матчи Скрыть

Представитель Батракова не исключил, что игрок может приступить к изучению турецкого языка

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы хавбека "Галатасарая" и сборной России Алексея Батракова, ответил на вопрос о возможном изучении игроком турецкого языка.
Фото: сборная России
"В мыслях у него есть изучение турецкого языка. Но на сегодняшний день он вполне свободно общается на английском с теми же журналистами.

Ему интересно выучить язык, и это точно возможно в будущем", - сказал Кузьмичев.

Алексей Батраков, выступающий на позиции атакующего полузащитника, перебрался в Турцию в минувшее летнее трансферное окно и подписал контракт с "Галатасараем". Турецкий клуб приобрел 21-летнего футболиста сборной России у московского "Локомотива" за 25 миллионов евро. Контракт с игроком заключен на 5 лет.

В составе стамбульской команды Батраков провел 9 матчей в национальном чемпионате, в которых забил два мяча и сделал 4 голевые передачи. Также на счету россиянина 4 гола в 4 играх Лиги чемпионов.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится