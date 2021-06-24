- Что я чувствовала, как болельщица, когда Василий уходил из команды? Было ужасно тяжело. Но это мои личные амбиции и переживания. Так-то я знаю, что муж делает все, чтобы развиваться - чтобы была возможность вернуться в ЦСКА уже в статусе главного тренера, - передает слова Березуцкой Sport24.
39-летний экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий, с августа 2020 года входивший в состав тренерского штаба красно-синих, покинул клуб 14 апреля, через три недели после назначения главным тренером команды Ивицы Олича. 21 апреля Березуцкий стал членом тренерского штаба "Краснодара", возглавляемого экс-наставником ЦСКА Виктором Гончаренко. 15 июня руководство "армейцев" объявило о расставании с Оличем, и.о. главного тренера ЦСКА стал оставшийся в клубе брат-близнец Василия Алексей Березуцкий.
Жена В.Березуцкого: муж делает всё, чтобы развиваться и иметь возможность вернуться в ЦСКА в статусе главного тренера
Супруга тренера "Краснодара" Василия Березуцкого и болельщица ЦСКА Ольга Березуцкая рассказала о своих переживаниях при уходе мужа из тренерского штаба "армейцев".
Фото: Reuters
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