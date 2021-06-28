По информации источника, соглашение с Рангником у австрийской компании истекает 30 июня. Плутник предлагает 62-летнему немцу возглавить спортивный департамент "Локомотива", а не просто быть консультантом. Рангник рассчитывает на бюджет в районе 5-6 млн евро в год на себя и двух ассистентов.
Отмечается, что генеральный директор "железнодорожников" Владимир Леонченко считает такие траты чрезмерными и сомневается в целесообразности приглашение Ральфа Рангника. Как сообщает источник, кандидатурой Леонченко на пост спортивного директора московского клуба является бывший полузащитник "Локо" Александр Самедов.
Напомним, ранее появилась информация, что банк ВТБ выдал "Локомотиву" кредит в 2 млрд рублей.
Ральф Рангник в сезоне-2018/2019 возглавлял немецкий клуб "РБ Лейпциг".
"Локомотив" финишировал на 3-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги сезона-2020/2021. "Железнодорожники" также стали обладателями Кубка России. В следующем сезоне "Локомотив" сыграет в групповом этапе Лиги Европы.
Источник: Eurostavka
Источник: банк ВТБ выдал кредит "Локомотиву" в размере 2 млрд рублей
СМИ: Плутник уговаривает Рангника стать спортивным директором "Локомотива"
Председатель совета директоров "Локомотива" Александр Плутник ведет активные переговоры с главой отдела спорта и развития футбола "Ред Булл" Ральфом Рангником.
Фото: "Getty Images"
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