Матчи Скрыть

Сделать ставку

Чемпионат Европы

ЧЕ2021
Англия
0 - 0
Германия1 тайм
П1 2.63X 3.2П2 2.75
Швеция
22:00
УкраинаНе начат
П1 2.55X 3.15П2 3

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
0 - 1
Нефтчи1 тайм
П1 4.5X 3.5П2 1.83

Арбитр Карасев: финал Лиги чемпионов - более реальная цель, чем финал чемпионата мира

Российский судья Сергей Карасев, в настоящее время работающий на Евро-2020, назвал финал Лиги чемпионов для себя более реальной целью, чем финал чемпионата мира.
Фото: "Getty Images"
"Что нужно сделать, чтобы назначили на финал чемпионата мира? Я реалист, не витаю в облаках. Поэтому финал ЧМ - все-таки нет. Не думаю, что это возможно. Из-за низкого уровня РПЛ? Дело даже не в этом. На чемпионате мира судьи работают отовсюду, там громаднейшая конкуренция. Вот финал Лиги чемпионов - более реальная цель", - приводит слова Карасева Sport24.

Российский арбитр Сергей Карасев на чемпионате Европы-2020 отработал на трех матчах турнира. Он был главным судьей на играх группового этапа Италия - Швейцария (3:0) и Германия - Венгрия (2:2), также российская бригада арбитров во главе с Карасевым обслуживала матч 1/8 финала Евро-2020 между сборными Нидерландов и Чехии. Игра, прошедшая в Будапеште, закончилась победой чехов со счетом 2:0. В этом матче Карасев во втором тайме удалил защитника голландцев Матейса Де Лигта, показав ему прямую красную карточку после консультации с арбитром VAR. Всего на чемпионате Европы-2020 Карасев показал 10 желтых карточек и не назначил ни одного одиннадцатиметрового удара.

Сергей Карасев является арбитром ФИФА с января 2010 года. В сезоне-2020/2021 он обслужил 17 матчей в Российской Премьер-лиге и 1 игру в рамках Кубка России. В этих встречах он показал 85 желтых карточек и 2 красные карточки. Также он назначил 9 пенальти. В Лиге чемпионов Сергей Карасев был главным арбитром на 24 матчах. В минувшем сезоне он работал на двух матчах этого еврокубка - "Аякс" - "Мидтьюлланд" (3:1) в групповом этапе и "Манчестер Сити" - "Боруссия" (Менхенгладбах) в 1/8 финала турнира.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Карасев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(5)

Последние новости

Источник: больше всего "агентских" в 2018-2019 годах "Спартак" выплатил по Гулиеву, Максименко и Ломовицкому
"Уфа" сыграла вничью с обидчиком ЦСКА в Лиге Европы
Названы стартовые составы сборных Англии и Германии на матч 1/8 финала Евро-2020
Бояринцев стал главным тренером "Родины"
Ещенко, Мирзов и Мелкадзе - в стартовом составе "Спартака" на первый контрольный матч Руя Витории 18
Ушел из жизни президент Детской футбольной лиги
В "Крыльях Советов" прокомментировали переподписание Сергеева 2
"Аталанта" повторила рекорд чемпионатов Европы по количеству забивавших игроков одного клуба 3
"Крылья Советов" объявили о продлении контракта с бомбардиром-рекордсменом ФНЛ Сергеевым 7
Туре: Талалаев убедил меня присоединиться к его тренерскому штабу в "Ахмате" 3
Семак - о Евро-2020: пытаемся смотреть все, что можно. В целом это праздник
СМИ: Сергеев продлил контракт с "Крыльями Советов" 5
Калиниченко: Украина является андердогом в матче со Швецией 3
Семак прокомментировал выступление сборной России на Евро 6
Источник: Федун обратился в суд и сообщил, что был введен в заблуждение при подписании договора с Газизовым 24
Семак назвал соперников "Зенита" по контрольным матчам на сборах в Австрии
Форвард ЦСКА Шкурин может перейти в израильский клуб 4
Булыкин: шведы выглядят очевидными фаворитами матча с Украиной, но это еще ничего не значит 5
Агент Дриусси прокомментировал информацию об интересе "Кальяри" к игроку 2
Пономарев: у Швейцарии все сложилось в матче с Францией, но Испанию они вряд ли обыграют 3 эксклюзив
"Ювентус" ждет окончательного решения Роналду о будущем в клубе
"Футболисты обеих команд с удовольствием примут участие". Семин - о товарищеском матче между Россией и Украиной 4
Игнатьев: в матче со Швейцарией все было в руках французов. Но они сами себе проиграли эксклюзив
Семин: мы сможем сравнить сборные России и Украины тогда, когда они сойдутся на футбольном поле 2
Уткин: чему учит матч Хорватия - Испания? В трудную минуту снимай лидера ЦСКА и выпускай игрока со спартаковским прошлым 13
Черданцев: о Баджо сняли фильм, а о Мбаппе не снимут. Он просто очень плохо сыграл на Евро 7
Источник: "Зенит" готов уволить Семака ради назначения Петковича 26
Источник: "Химки" ведут переговоры с Набиуллиным
Зарема: Тедеско - идеальный вариант для сборной России 15
СМИ: матч за Суперкубок России могут перенести на декабрь 8
Все новости
-