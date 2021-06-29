"Что нужно сделать, чтобы назначили на финал чемпионата мира? Я реалист, не витаю в облаках. Поэтому финал ЧМ - все-таки нет. Не думаю, что это возможно. Из-за низкого уровня РПЛ? Дело даже не в этом. На чемпионате мира судьи работают отовсюду, там громаднейшая конкуренция. Вот финал Лиги чемпионов - более реальная цель", - приводит слова Карасева Sport24.
Российский арбитр Сергей Карасев на чемпионате Европы-2020 отработал на трех матчах турнира. Он был главным судьей на играх группового этапа Италия - Швейцария (3:0) и Германия - Венгрия (2:2), также российская бригада арбитров во главе с Карасевым обслуживала матч 1/8 финала Евро-2020 между сборными Нидерландов и Чехии. Игра, прошедшая в Будапеште, закончилась победой чехов со счетом 2:0. В этом матче Карасев во втором тайме удалил защитника голландцев Матейса Де Лигта, показав ему прямую красную карточку после консультации с арбитром VAR. Всего на чемпионате Европы-2020 Карасев показал 10 желтых карточек и не назначил ни одного одиннадцатиметрового удара.
Сергей Карасев является арбитром ФИФА с января 2010 года. В сезоне-2020/2021 он обслужил 17 матчей в Российской Премьер-лиге и 1 игру в рамках Кубка России. В этих встречах он показал 85 желтых карточек и 2 красные карточки. Также он назначил 9 пенальти. В Лиге чемпионов Сергей Карасев был главным арбитром на 24 матчах. В минувшем сезоне он работал на двух матчах этого еврокубка - "Аякс" - "Мидтьюлланд" (3:1) в групповом этапе и "Манчестер Сити" - "Боруссия" (Менхенгладбах) в 1/8 финала турнира.
Арбитр Карасев: финал Лиги чемпионов - более реальная цель, чем финал чемпионата мира
Российский судья Сергей Карасев, в настоящее время работающий на Евро-2020, назвал финал Лиги чемпионов для себя более реальной целью, чем финал чемпионата мира.
Фото: "Getty Images"
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