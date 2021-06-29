Арбитр Карасев: финал Лиги чемпионов - более реальная цель, чем финал чемпионата мира

Российский судья Сергей Карасев, в настоящее время работающий на Евро-2020, назвал финал Лиги чемпионов для себя более реальной целью, чем финал чемпионата мира.

Фото: "Getty Images"