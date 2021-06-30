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"Локомотив" новый контракт не предлагал. Я хотел остаться". Игнатьев прокомментировал переход в "Рубин"

Новичок "Рубина" полузащитник Владислав Игнатьев высказался о переходе в казанский клуб из московского "Локомотива".
Фото: ФК "Рубин"
"В "Локомотиве" не остался, потому что месяц назад закончился контракт. Клуб нового мне не предлагал, переговоров у нас не было. Не буду скрывать — я хотел остаться. Ждал, что поступит предложение. Но мне позвонили, поблагодарили за всё, и мы разошлись. Такова футбольная судьба. Есть ли обида? Что такое обида? Это несерьёзная постановка вопроса. Я оставлял себе шанс, что продолжу карьеру в "Локо", но сейчас все мысли о "Рубине", - приводит слова Игнатьева "Чемпионат".

34-летний игрок является воспитанником нижнекамского "Нефтехимика". До подписания контракта с "Локомотивом" в 2010 году он также выступал за КамАЗ и "Крылья Советов". Будучи футболистов "железнодорожников", Игнатьев отправился в полугодовую аренду в "Кубань". В 2012-м хавбек покинул московский клуб и перешел в "Краснодар", откуда уже спустя год перебрался вновь в "Кубань". В 2016-м Игнатьев вернулся в "Локо", цвета которого защищал по сей день.

Контракт Владислава с "Рубином" рассчитан на 1 год.

Официально: Владислав Игнатьев перешел в "Рубин"

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Теги: Локомотив Игнатьев В Рубин
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