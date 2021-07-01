- Управленческий хаос в "Спартаке"? Со стороны происходящее там смотрится именно так. Один уход Газизова чего стоит. В общем, есть такое впечатление.
Тедеско? Не хочу оценивать другого тренера. Но если мы говорим о стиле "Спартака" при Тедеско — был ли он? Нет, не было. Но его уже давно нет. Результат Тедеско дал — вывел клуб в Лигу чемпионов. Если "Спартак" сделал ему такие проводы — значит он удовлетворен тем, что получилось. У меня только вопрос: почему такие же проводы не сделали Валерию Карпину? Он же тоже несколько раз брал серебро, - приводит слова Никифорова Sport24.
Напомним, Шамиль Газизов был назначен на должность генерального директора "Спартака" в июле 2020 года. При нем состав красно-белых пополнили полузащитники Остон Урунов и Виктор Мозес, а также нападающий Александр Кокорин. Газизов был уволен в декабре.
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги "Спартак" под руководством Доменико Тедеско завоевал серебряные медали и пробился в квалификационный раунд Лиги чемпионов. Немецкий специалист покинул московский клуб по окончании контракта в мае. Он не стал продлевать соглашение с красно-белыми по семейным обстоятельствам.
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Никифоров: у "Спартака" при Тедеско не было стиля
Экс-защитник московского "Спартака" Юрий Никифоров поделился мнением о том, что происходит в клубе последние годы.
Фото: ФК "Спартак"
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