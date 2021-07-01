Как сообщает источник, переговоры о подписании нового соглашения с Дзагоевым продолжаются. Отмечается, что Набабкин будет поддерживать форму, как и на первом сборе.
Напомним, что контракты полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева и защитника "армейцев" Кирилла Набабкина истекли 30 июня.
Алан Дзагоев выступает за ЦСКА с 2008 года. В минувшем сезоне 31-летний футболист провел 15 матчей в РПЛ, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Всего за "армейцев" у Дзагоева 375 матчей и 77 забитых мячей.
Кирилл Набабкин перешел в ЦСКА в декабре 2009 года. В сезоне-2020/2021 34-летний защитник сыграл 3 матча в Российской Премьер-лиге. Всего за столичный клуб он провел 252 матча, забил 4 гола и сделал 10 результативных передач.
В 1-м туре нового сезоне РПЛ ЦСКА на своем поле примет "Уфу". Матч пройдет 25 июля и начнется в 20:00 мск.
Источник: Sport24
СМИ: Дзагоев и Набабкин поедут с ЦСКА на 2-й сбор в Австрию, несмотря на истекшие контракты
Полузащитник Алан Дзагоев и защитник Кирилл Набабкин отправятся в Австрию на второй сбор с ЦСКА, несмотря на то, что у обоих футболистов закончились контракты с клубом.
Фото: ПФК ЦСКА
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