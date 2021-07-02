Как сообщается, подмосковный клуб в финальной стадии переговоров с 35-летним нападающим.
Напомним, прошлым клубом Ари был "Краснодар", который он покинул по истечении контракта этим летом. В минувшем сезоне Ари отыграл 13 матчей во всех турнирах и забил два гола.
У нападающего есть российский паспорт, поэтому в Российской Премьер-лиге он не считается за легионера.
Источник: "Чемпионат".
СМИ: "Химки" близки к подписанию контракта с Ари
Нападающий Ари в ближайшее время должен пополнить состав "Химок".
Фото: ФК "Краснодар"
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