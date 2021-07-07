"Я всегда был счастлив в "Зените". Но я получил важное для меня предложение. И дело не в деньгах. Просто это новый проект. Поэтому я решил сменить клуб. Да, "Парма" будет играть в Серии B, но я не стал бы говорить такими категориями. Некоторые клубы остаются большими вне зависимости от обстоятельств.
Тот период для меня уже окончен. Круг замкнулся. И я решил вернуться в страну, где мне всегда было хорошо. Я проработал в Италии девять лет. Так что мне сразу понравилась идея перехода в "Парму". И я решил что-то изменить в своей жизни", - сказал Рибалта.
Напомним, Хавьер Рибалта покинул пост спортивного директора "Зенита" в апреле этого года. Рибалта был назначен на этот пост в петербургской команде в июле 2018 года. Контракт испанского специалиста с петербургским клубом был рассчитан до окончания минувшего сезона. Вместе с тем стороны решили досрочно прекратить сотрудничество.
"Зенит" стал чемпионом России по итогам сезона-2020/2021. Петербургский клуб выиграл чемпионский титул третий год подряд. В следующем сезоне "сине-бело-голубые" сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.
Первый официальный матч в новом сезоне подопечные Семака проведут 17 июля. В Калининграде "Зенит" сыграет против "Локомотива" за Суперкубок России. Начало этой игры - в 19:00 мск. Обслужит ее судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном.
Источник: Sport24
Хавьер Рибалта рассказал, почему покинул "Зенит"
Бывший спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта объяснил решение покинуть петербургский клуб ради работы в "Парме".
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!