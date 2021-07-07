"У него была травма, с которой мы ничего не могли поделать. В отношении игрока, у которого никогда не было травм, подобную ситуацию нельзя спрогнозировать. Для меня ценность этого футболиста очень высока. Травмы - часть футбола. Мы не можем их предугадать. Особенно, как я уже говорил, если игрок всегда был здоров и в форме.
Не знаю, будет ли у "Зенита" шанс продать Малкома за 40 миллионов евро. Он все еще молодой и ценный игрок. Но если ты покупаешь футболиста, нельзя думать только лишь о том, чтобы продать его в будущем примерно за такую же сумму. Ты покупаешь игрока по ряду причин. Если он поможет завоевать титулы и добиться целей, значит он отрабатывает вложенные в него деньги", - цитирует Рибалту Sport24.
Напомним, Хавьер Рибалта покинул пост спортивного директора "Зенита" в апреле этого года. Рибалта был назначен на этот пост в петербургской команде в июле 2018 года. Контракт испанского специалиста с петербургским клубом был рассчитан до окончания минувшего сезона. Вместе с тем стороны решили досрочно прекратить сотрудничество.
"Зенит" стал чемпионом России по итогам сезона-2020/2021. Петербургский клуб выиграл чемпионский титул третий год подряд. В следующем сезоне "сине-бело-голубые" сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.
Нападающий Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" летом 2019 года за 40 млн евро. В минувшем сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи. Всего за "сине-бело-голубых" 24-летний бразилец сыграл в 40 матчах, забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач. Контракт игрока рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Малкома в 22 млн евро.
Рибалта: Малком все еще молодой и ценный игрок
Бывший спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта рассказал, почему не считает трансфер Малкома из "Барселоны" за 40 млн евро провальным.
Фото: "Getty Images"
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